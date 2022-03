Braziliaan met psychische stoornis steelt auto en veroorzaakt aanrijding

Een Braziliaanse man in Suriname, veroorzaakte afgelopen zondag een aanrijding met een gestolen voertuig. Uit onderzoek is gebleken dat de man behandeld werd voor een psychische stoornis.

Een vrouw liet haar voertuig die bewuste dag met draaiende motor achter aan de Jozef Israëlstraat in Paramaribo. Ze stapte uit om even snel iets af te geven. Toen ze terugkwam, zag ze dat haar auto verdwenen was.

Ze keek rond en zag haar wagen in de verte en rende gauw naar haar voertuig toe. Daar bleek dat de dief die met haar voertuig op de vlucht sloeg, onderweg een aanrijding met een ander voertuig had veroorzaakt.

De Braziliaan werd na de aanrijding aangehouden door de autobestuurder met wie hij in botsing kwam. Hij schakelde de politie in die de verdachte meenam naar het bureau. De verbalisant constateerde dat de dief vermoedelijk onder invloed van drugs verkeerde.

Hij werd overgebracht naar het bureau. Na te zijn ontnuchterd werd hij voorgeleid. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de Braziliaan in verzekering gesteld. Bij onderzoek bleek dat hij in Brazilië onder behandeling was van een psychiater was. Zijn geestelijk gesteldheid bleek niet helemaal in orde te zijn.

Bij de aanrijding raakte niemand gewond. Beide wagens liepen door de aanrijding wel blikschade op.