Suriname Powerlifting Federatie toegelaten tot internationaal bestuursorgaan

Onlangs is de nieuwe powerlifting organisatie van Suriname na een intensieve voorbereidingsperiode officieel toegelaten tot de International Powerlifting Federation (IPF). De IPF is het internationaal bestuursorgaan voor de powerlifting sport over de hele wereld en werd opgericht in 1971. De toetreding van Suriname tot dit orgaan vormt een belangrijke stap richting de internationale erkenning van de Surinaamse powerlifting sport. De internationale aansluiting is nodig voor deelname van de Surinaamse atleten aan internationale powerlifting wedstrijden.

De Suriname Powerlifting Federatie (SPF) zal als officiële vertegenwoordiger van Surinaamse powerlifters en de powerlifting sport streven naar meer bekendheid van deze tak van sport, die al sedert de vijftiger jaren zich ontwikkelde als een krachtsport. Powerlifting is een krachtsport die bestaat uit drie onderdelen, te weten squat, bench press en deadlift. Het is tegenwoordig een van de meest beoefende krachtsporten door zowel mannen als vrouwen, en is een individuele sport waarbij zelfverbetering centraal staat.

Het huidig bestuur van de SPF staat onder voorzitterschap van Randall Kariodimedjo, die geen onbekende is binnen de powerlifting gemeenschap. Kariodimedjo heeft Suriname meerdere keren vertegenwoordigt op internationale podia, laatstelijk in september 2018 te Nijmegen voor de SBD-cup die werd georganiseerd door SBD Nederland. De overige bestuursleden zijn: Sheldon Teixeira (vicevoorzitter), Tsuyenne Amatredjo (secretaris), Ravin Dahoe (1e penningmeester), Donovan Isselt (2e penningmeester), Lyndon Ammersingh (commissaris) en Ralph van Huisduinen (commissaris). Het overgrote deel van dit bestuur heeft een powerlifting achtergrond. De SPF hanteert als leuze ‘For Athletes By Athletes’. Vermeldenswaard is dat de SPF ook officieel is erkend door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

De SPF heeft een reeks activiteiten in het verschiet liggen, maar het is van belang dat een ieder in de powerlifting sportwereld wordt betrokken. Er zal een meet-and-greet worden georganiseerd met alle (actieve) powerlifting atleten waarbij het activiteitenprogramma van SPF officieel zal worden bekendgemaakt. Voorts mikt de SPF dit jaar op deelname aan de Zuid-Amerikaanse Powerlifting & Bench Press Kampioenschappen in São Paolo, Brazilië in september en de Pan-Amerikaanse Bench Press Kampioenschappen in Aguadilla, Peurto Rico in oktober. Hiervoor is een goed team nodig bestaande uit atleten die moeten voldoen aan belangrijke criteria conform de protocollen van de IPF om zich te kunnen kwalificeren voor deelname aan deze sportevenementen.

De SPF spreekt de hoop uit dat de Surinaamse powerlifting sport een nieuw tijdperk ingaat waarbij verdere ontwikkeling wordt nagestreefd conform internationale standaarden. De SPF rekent hierbij op ondersteuning van alle actoren binnen de powerlifting sport.