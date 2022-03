Militaire ondersteuning Huize Ashiana gaat zesde dag in

Ondersteuning door de militairen aan Huize Ashiana gaat de zesde dag in. Het ministerie van Defensie heeft de manschappen ingezet om de nodige ondersteuning te bieden aan de senioren burgers. Het gaat om keuken-, geneeskundig- en wachtpersoneel dat op verzoek is ingezet.

Het personeel bij het bejaardentehuis is in beraad. De medewerkers zijn ontevreden over de gang van zaken. Volgens de bond hebben ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zich niet gehouden aan de gemaakte afspraken om de problemen van het personeel op te lossen.

De problemen zijn onder andere het uitblijven van gratificaties, de middag- en nacht- en de kledingtoelage en de functieherwaardering. Geen vaste aanstelling van enkele personeelsleden is ook een heet hangijzer.

Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera hoopt dat de personeelsproblemen snel opgelost worden en dat de rust bij het bejaardentehuis terugkeert.