Brand in woning ontdekt na mislukte roofoverval

Bij de woningbrand vannacht rond 03.00 uur aan de Randjietstraat is er vermoedelijk sprake van brandstichting. De brand in de hoogbouw woning is ontdekt kort nadat een man geprobeerd heeft een vrouw op de begane grond te beroven van haar halsketting.

De bovenverdieping en een Ford Ranger zijn compleet afgebrand. De begane grond is gedeeltelijk verwoest. De eigenaar woont beneden samen met zijn vrouw. De bovenverdieping wordt verhuurd. Gisteren hebben twee mannen en een vrouw hun intrek boven genomen.

Volgens de echtgenote stond zij in de ochtend op om iets te halen uit de keuken. Terwijl zij naar de keuken liep, werd ze door een man van achteren aangevallen. Hij poogde haar halsketting weg te rukken. Ze stribbelde tegen waardoor de dader die niet kon bemachtigen. Hij vluchtte na de mislukte roof uit de woning.

De vrouw riep om hulp, waardoor de huurders van de bovenverdieping ook wakker werden. Zij merkten rookontwikkeling op in het pand en haasten zich naar beneden. Tot hun schrik zagen zij dat hun pick-up, die bijkans vijf meters verwijderd van de woning stond geparkeerd, ook in brand stond.

De echtgenote vertoonde verwondingen aan haar halsstreek en schouderblad, die zij tijdens de mislukte beroving heeft opgelopen. De politie en de brandweer hebben de zaak in onderzoek.

Hieronder een filmpje van de brand.