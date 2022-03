Vuilophaal geschiedt wederom overdag in Paramaribo, Saramacca, Wanica, Para en Commewijne

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten de vuilophaaltijden vanaf vandaag terug te brengen naar overdag. De vuilophaalwagens zullen niet meer in de middag- of avonduren langskomen, maar tussen 08:00 en 17:00 uur langsrijden om vuil op te halen. De ophaaldagen blijven ongewijzigd.

Het besluit om het ophalen van huisvuil eerder op de dag te doen plaatsvinden is onder andere bedoeld voor een betere controle en veiligheid tijdens de werkzaamheden op de wegen, maar ook op de vuilstortplaats te Ornamibo.

Verder is Openbare Werken bezig zware bezuinigingen door te voeren op het gebied van vuilophaal in zijn algemeenheid wat de operation betreft. Dit initiatief heeft betrekking op de vuilophaal in de districten Saramacca, Paramaribo, Wanica, Para en Commewijne.

Aan de samenleving wordt verzocht mee te werken aan dit nieuwe beleid door het huisvuil voor 08:00 in de ochtend, in gesloten vuilniszakken langs de weg te plaatsen, zodat het ophalen van vuil onbelemmerd kan verlopen.

Het ministerie van OW geeft te kennen dat het argument dat vuilniswagens tussen 08:00-17:00 uur storend zijn op de weg niet helemaal juist is, omdat de meeste mensen in dit tijdsverloop aan het werk zijn en er minder verkeer is op de wegen. Volgens het ministerie moet er verder ook gekeken worden naar het kostenaspect. Dit beleid wordt landelijk uitgevoerd, derhalve zullen binnenkort ook vernieuwingen worden geïntroduceerd met betrekking tot het scheiden van vuil voor de ophaal, laat OW weten.