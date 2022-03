Slachtoffers getraumatiseerd na roofoverval op vakantiehuis te Republiek 

Vier slachtoffers zijn behoorlijk getraumatiseerd door een gewapende roofoverval op een vakantiehuis in Suriname. Twee gewapende criminelen pleegden in de nacht van zaterdag op zondag een roofoverval op het vakantiehuis te Republiek in het district Para. Ze maakten daarbij een tas met inhoud, een mobiele telefoon en een bossleutel buit.

In gesprek met Waterkant.Net zegt één van de slachtoffers dat ze met een groep van vier personen logeerden in het vakantiehuis. Plotseling werden twee slachtoffers die buiten zaten, aangevallen door de rovers die gewapend waren met een pistool en een houwer.

Het lukte beide slachtoffers de woning binnen te rennen en zich schuil te houden in het toilet. De daders kwamen het huis binnen en namen daarbij de bovenvermelde goederen weg.

Nadat de daders de plaats hadden verlaten, reden de doodsbange slachtoffers naar de politie van Zanderij en deden aangifte terzake beroving. De slachtoffers hebben geen letsel opgelopen, maar zijn getraumatiseerd door de daad. Ze kenden niemand daar in de omgeving. Hun weekendje is totaal verpest door de rovers.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.