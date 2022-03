Politieman in berovingszaak Manfowroestraat in vrijheid gesteld 

De aspirant van politie Roberto P., is maandag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Hij werd in verband gebracht met de berovingszaak op klaarlichte dag thuis bij de ondernemer M.B.

Op maandag 21 februari pleegden vier gewapende en gemaskerde mannen een overval bij de woning van de benadeelde aan de Manfowroestraat. De ondernemer was ten tijde van de roofoverval niet thuis. Zijn arbeiders werden overrompeld en beroofd.

De familie van de politieman nam advocaat Nibte in de arm, die een verzoek op basis van artikel 54A indiende voor haar cliënt. Volgens de raadsvrouw was haar cliënt op de dag van de beroving aan het werk. Hij had de morgendienst. Op basis van dit alibi werd de verdachte in vrijheid gesteld.

Op dinsdag 22 februari reed de politie twee verdachten gezeten in een wit gelakte auto klem aan de Ramgoelamweg in Suriname. Bij onderzoek bleek dat de politieman Roberto en zijn vriend Adioso van B., in de wagen zaten. Beiden werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Geyersvlijt.

Zij werden na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Na de behandeling van het invrijheidstellingsverzoek mocht de politieman gisteren naar huis. Vernomen wordt dat de aanhouding van de tweede verdachte rechtmatig is getoetst. Zijn aanhouding is hierdoor met 30 dagen verlengd.