WOOW ontstemd: verbreekt persstilte en pakt opgeschorte acties weer op

De Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) heeft vandaag in een brief laten weten dat zij genoodzaakt is per direct de afgesproken persstilte te verbreken en op zeer korte termijn de opgeschorte acties weer op te pakken. De brief van voorzitter Sallons is gericht aan de heren E. Snijders en A. Zunder die zijn overgegaan tot bemiddelen tussen de WOOW en de minister van Openbare Werken.

De WOOW zegt in de brief de bemiddeling van de heren ten zeerste te appreciëren en tot nu toe hoopvol gestemd te zijn dat hun bemiddeling vruchten zal afwerpen. De WOOW is echter zeer ontstemd met de harde informatie die zij hebben gehad dat het ministerie c.q. de minister op dit moment hard bezig zou zijn een nieuw opgerichte vakbond te faciliteren.

In de brief zegt voorzitter Sallons:

“Het is namelijk zo, dat terwijl u bezig bent te bemiddelen er waarschijnlijk een loopje genomen wordt met u en de WOOW. Dat concluderen wij omdat het ministerie c.q. de minister op dit moment hard bezig is met de nieuw opgerichte vakbond door ene D. Grep te faciliteren met een bus, chauffeur voeding en verblijf naar de districten toe. Om zodoende de WOOW en de ABPM te ondermijnen en mensen met valse voorwendselen en bedreigingen zover te krijgen lid te worden van de nieuw opgerichte organisatie.

Afgelopen vrijdag is die groep ook al gefaciliteerd met vervoer naar Meerzorg en op donderdag aanstaande vertrekt de groep naar Coronie, Wageningen en Nickerie en zijn dan zaterdag terug. Aan de hand van de boven aangehaalde ontwikkelingen, is de WOOW genoodzaakt per direct de afgesproken persstilte te verbreken en op zeer kort termijn de opgeschorte acties weer op te pakken.

Het kan nimmer zo zijn, dat terwijl er bemiddelt wordt om partijen weer aan tafel te krijgen, het ministerie c.q. de minister bezig is met de nieuw opgerichte bonden op het ministerie middels het faciliteren van alle kosten naar de districten om de WOOW onder leiding van M. Sallons en de ABPM onder leiding van H. Blanker te ondermijnen

Het bestuur van de WOOW vindt het erg jammer om de persstilte te verbreken en de acties weer op te pakken, maar hebben geen andere keus, dan ons niet in alle stilte te laten ondermijnen. Nogmaals wij waarderen uw poging tot bemiddeling ten zeerste, maar kunnen onmogelijk stil blijven toekijken hoe wij met behulp van het ministerie c.q. de minister ondermijnd worden.”