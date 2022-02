Vrachtwagen met gas- en zuurstofcilinders slaat over de kop

Deze vrachtwagen met twee inzittenden is maandagmiddag over de kop geslagen aan de J.S.P. Kraagweg in Suriname.

De chauffeur reed met een lading gas- en zuurstofcilinders vanuit Paramaribo richting Nickerie. Door tot nog toe onbekende reden verloor hij de controle over het stuur.

Het voertuig sloeg over de kop en belandde uiteindelijk weer op de vier wielen. Beide personen raakten hierdoor gewond en werden per eigen gelegenheid afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De Surinaamse brandweer was ook ingeschakeld om de veiligheid te waarborgen.