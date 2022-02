Verdachte in mensensmokkelzaak op verzoek van advocaat in vrijheid gesteld

Een 29-jarige verdachte die door de politie werd gezien als mensensmokkelaar en pooier van illegale vreemdelingen en op 26 januari door de politie in Suriname was aangehouden, is vandaag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

De man Hong F. werd door leden van afdeling Trafficking in Persons (TIP) bijgestaan door het Arrestatie Team (AT) van de politie op die bewuste dag bij een inval op een adres in Paramaribo Noord aangehouden.

Bij deze actie werden vier Dominicaanse vrouwen in de woning aangetroffen. Een van de vrouwen is de levenspartner van de verdachte. Na de aanhouding van F. nam zijn familie advocaat Nibte in de arm. Zij diende een verzoek op basis van artikel 54A in.

Volgens de raadsvrouw ontkent haar cliënt ten stelligste zich schuldig te hebben gemaakt aan hetgeen hem verweten wordt. De verdachte verklaarde bij de politie dat hij de dames in een appartement had geplaatst, daar zij geen verblijfplaats hadden. Hij betaalde de huur voor hen. Dit gebeurde op verzoek van zijn partner, omdat zij goed bevriend was met de dames.

“Het trio was geheel vrij in beweging en er was totaal geen sprake van mensensmokkel”, merkte de advocaat op. Op basis van de verklaringen van de buitenlandse vrouwen, de ontkenning van de verdachte en het verzoek van de geachte raadsvrouw, werd Hong maandag in vrijheid gesteld.

Opmerkelijk is dat de Surinaamse politie in dit officieel persbericht had laten weten dat deze verdachte tijdens zijn verhoor toegegeven zou hebben verdiensten te halen uit de seks werkzaamheden van deze vreemdelingen. De helft van het verdiend bedrag moest aan hem worden afgestaan schreef KPS op 29 januari jongstleden.