Surinaamse en Afrikaanse vrouw voor drugssmokkel aangehouden in India

Deze twee vrouwen zijn deze maand door een speciale eenheid van de politie in Delhi (India) aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne. Een van de vrouwen, de 45-jarige Maurey Erna G. is een inwoner van Suriname. De ander genaamd Namubiru J. (35) komt uit Oeganda, maar is woonachtig in Mumbai melden de Indiase autoriteiten.

Ze werken samen en zouden volgens de Indiase politie in opdracht van een intercontinentaal syndicaat van cocaïnehandelaren hebben gehandeld. Er werd in totaal 1,85 kilogram cocaïne bij de vrouwen in beslag genomen. De smokkelwaar werd de afgelopen maanden clandestien naar India gesmokkeld in damesportemonnees en cosmetische artikelen zegt de politie.

De Surinaamse vrouw werd in de tweede week van februari, na een inval in het hotel waar ze verbleef, met 1 kilogram cocaïne aangehouden. Tijdens het verhoor onthulde ze dat ze de smokkelwaar had vervoerd op aanwijzing van haar in Paramaribo gevestigde opdrachtgevers, die verbonden zijn met andere kartels die opereren vanuit landen zoals Mexico en partners hebben in verschillende Afrikaanse landen.

De drugs van goede kwaliteit, waren netjes en professioneel verpakt in onder andere damestassen en deodorantcontainers. Volgens de Indiase politie leverde de Surinaamse de drugs aan de Oegandese Namubiru J.

Op 21 februari werd J. aangehouden en had een deel van de cocaïne bij zich, die ze van G. had gekregen. Ze werd ook gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen, waarbij de rest van de cocaïne in beslag werd genomen.

De politie heeft de respectieve ambassades geïnformeerd over hun arrestaties en er wordt verder onderzoek gedaan, aldus de berichtgeving uit India.