President Santokhi naar Belize voor staatshoofden vergadering; vp neemt zijn taken waar

President Chandrikapersad Santokhi is in de vroege ochtend van maandag 28 februari 2022 naar Belize vertrokken. Hij zal aldaar deelnemen aan een Caricom staatshoofden vergadering. Daarnaast zal de Surinaamse regeringsleider ook participeren in een meeting tussen staatshoofden van Centraal-Amerika en Caricom.

De president en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben in verband met het vertrek van het staatshoofd hun handtekening geplaatst onder het protocol van overdracht inzake de waarneming in de functie van president op het Surinaamse grondgebied. Gedurende de afwezigheid van president Santokhi zal de vicepresident hem in de functie van waarnemend president vertegenwoordigen op het Surinaamse grondgebied.

Het staatshoofd zei voor zijn vertrek ten overstaan van vicepresident Ronnie Brunswijk dat hij constateert dat Caricom nog te weinig samenwerkt om projecten uit te voeren. De regeringsleider zegt binnen Caricom kenbaar gemaakt te hebben dat Suriname over vruchtbaar grond beschikt. Hij vraagt daarom welke Caricom leiders bereid zijn in Suriname te komen investeren op basis van gedeelde inspanning, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde kosten.

President Santokhi zegt dat tijdens de Caricom staatshoofden vergadering klimaatverandering, de financieel-economische situatie, politieke zaken, luchtvaart en toerisme aan de orde zullen komen. Ook zullen regionale en internationale disputen besproken worden. Het staatshoofd doelt hiermee op onder andere grensdisputen tussen landen en ook de militaire aanval van Rusland op Oekraïne.

Verder zal het staatshoofd participeren in een meeting tussen regeringsleiders van Centraal-Amerika en Caricom. Daarbij zullen gemeenschappelijke vraagstukken besproken worden. Het gaat onder andere om klimaatverandering en de financieel-economische situatie.