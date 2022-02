Man geraakt door tak van omgevallen boom

Een man in Suriname is afgelopen zaterdag tijdens werkzaamheden gewond geraakt, nadat een tak van een omgevallen boom op hem terechtkwam. Het incident voltrok zich te Vierkinderen, in het district Para.

Tijdens ontbossingswerkzaamheden duwde een graafmachine een boom omver. Bij die gelegenheid kwam een tak van de ontwortelde boom te vallen op de man, die op dat moment in de buurt stond. Als gevolg hiervan liep hij een beenbreuk op.

Toen hij het gevaar zag, probeerde hij nog weg te komen, maar werd door de modder vertraagd. Hij kon nog net de boom ontwijken.

Bij aankomst van de politie bleek dat de man reeds was afgevoerd voor medische hulp. Het slachtoffer is stabiel en verkeert buiten levensgevaar.