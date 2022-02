VIDEO: Nummer ‘Soso Lobi’ brengt boodschap van saamhorigheid

Onlangs is het nummer ‘Soso Lobi’ uitgebracht, een lekkere en verfrissende party Reggae song met een algemene boodschap van de Dancehall en Reggae artiesten Lord Fenda en Jah Prince in samenwerking met de artiesten Padrino en Boejakka.

De heren hebben voor de titel ‘Soso Lobi’ gekozen omdat zij vinden dat Surinamers meer liefde, eenheid en saamhorigheid moeten gaan tonen aan elkaar. Daarnaast is bewust voor de titel gekozen omdat zij ook plannen hebben om de internationale muziekmarkt te betreden.

In het nummer zijn drie talen te horen namelijk Engels, Surinaams en Nederlands. Het is gezongen op de Rise Up Sranan Riddim (Produced by Lord Fenda & Pj James) en uitgebracht onder de Music Label van Lord Fenda ‘2HoTT Music’.

De kleurrijke en creatieve videoclip staat inmiddels ook op Youtube en is hieronder te zien: