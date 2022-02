Hoogbouwwoning Mercuriusstraat gedeeltelijk afgebrand  

Een hoogbouw woning aan de Mercuriusstraat in Suriname, is zondagmiddag deels afgebrand. Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam bevestigt dit geval tegenover Waterkant.Net.

Volgens Grootfaam kwam de melding omstreeks 12.54u binnen en rukte de brandweer direct uit naar het adres. Ter plaatse troffen de brandweerlieden een hoogbouwwoning aan, waarbij de bovenverdieping in brand stond.

Volgens de bewoners van de bovenverdieping is de brand ontstaan in een van de slaapkamers. Zij namen een rookontwikkeling waar in een slaapkamer, die zich verder en razendsnel ontwikkelde tot een uitslaande brand.

Het betreft een huurwoning die gedeeltelijk uit steen en uit hout is opgetrokken en tegen brand is verzekerd. Door kordaat optreden van de Surinaamse brandweer is de brand beperkt gebleven, benadrukte de brandweervoorlichter.

Vier slaapkamers en een deel van de woonkamer van het bovengedeelte liepen brandschade op. Ook een deel van de inboedel is in de vlammenzee verloren gegaan. Voor de komst van de brandweer hadden omstanders een deel van de inboedel uit de woning gehaald.

Zes personen, vermoedelijk buitenlanders, woonden boven en in de benedenwoning verblijft een man met zijn twee kinderen. “De benedenwoning liep waterschade op maar alles bleef intact. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan”, aldus de brandweervoorlichter.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek.