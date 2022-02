Dienstvoertuig RBTM onderweg naar melding betrokken bij aanrijding

Een dienstvoertuig van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) in Suriname, is zondagmorgen onderweg naar een melding van een beroving betrokken geraakt bij een aanrijding. Dit gebeurde rond 10.45u aan de Hendrikstraat in Paramaribo.

De politieman die het dienstvoertuig bestuurde is als veroorzaker aangemerkt. Beide bestuurders reden kort voor de aanrijding over de bovenvermelde weg.

De politiewagen reed met loeiende sirene over de weg, waarbij de bestuurder van een Toyota Corolla uiterst links uitweek zodat de prowagen kon passeren. Tijdens het inhalen kwam het achterste deel van het dienstvoertuig echter tegen de auto van de voorrijder aan.

De schade aan beide voertuigen is beperkt gebleven. Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerden niet onder invloed van alcohol. Er hebben zich ook geen ongelukken voorgedaan.