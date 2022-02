Reconstructie moord in bakkerij: verdachten maakten SRD 30.000 buit

De zes verdachten hebben donderdagavond bij de reconstructie aanwijzingen gedaan over hoe zij de 50-jarige Zhenjie Yang in een woning annex bakkerij aan de Kwattaweg hebben beroofd en vermoord. Volgens hun verklaringen hebben zij SRD 30.000 en een camerabox buitgemaakt.

Er is door de reconstructie meer duidelijkheid gekomen in het onderzoek. Een van de verdachten ging bij de zaak en deed alsof hij brood wilde kopen. Hij stond bij de camera. Het latere slachtoffer deed de rolpoort open en werd door de verdachte beziggehouden. De vijf anderen stormden het gebouw binnen en vielen de vrouw aan. De daders hebben verklaard over hoe zij haar hebben beroofd en vermoord.

Op zondag 19 december 2021 werd het ontzielde lichaam van de vrouw in haar slaapkamer liggend op haar rug op haar bed aangetroffen. Om haar hals troffen de wetsdienaren een kleine baddoek aan. Vermoedelijk is het slachtoffer ermee gewurgd.

De verdachten hadden de monitor van het camerasysteem en kabels in een vriezer gestopt. Het onderzoek duurt voort.