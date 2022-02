OPINIE: ‘Reactie op statement Panka en Bouterse’

[INGEZONDEN] – Ricardo Panka: “Ik zag een verbitterde president”. Uit de woorden van president Chan Santokhi, is dat niet gebleken. De president was wel verbaasd en geschrokken dat de man die het land naar de hel heeft gebracht, het lef heeft gehad zich onder de markventers te begeven. Over welke opgekomen menigte sprak Ricardo Panka? Was de opgetrommelde groep van 50 tot 60 mensen, een opgekomen menigte?

Het zou Bouterse sieren als hij de marktvensters zijn verontschuldigingen had aangeboden voor zijn desastreus gevoerd beleid waardoor we nu met zijn allen in deze grote ellende zitten. In Nederland heeft de NDP ook geprobeerd een massa op de been te brengen. Resultaat, een handjevol NDP’ers. De mensen in Nederland zijn niet meer geïnteresseerd in de NDP en Bouterse.

In de periode 2015- 2020 heeft Bouterse klaargespeeld om bijkans honderden leningen aan te gaan op de internationale kapitaalmarkt tegen een verwoestende rente van 9.25 procent. Er is toen flink gegraaid in de staatskas en andere financiële instellingen. De veroordelingen van een aantal top NDP’ers spreken boekdelen over diefstal van staatsgelden en het desastreuze beleid van Bouterse.

Door de corruptieve handelingen van deze NDP’ers, is Suriname opgezadeld met een astronomische schuld van bijkans US$ 3,2 miljard. Dan praten we niet eens over de binnenlandse schuld van miljoenen SRD’s en US dollars. Suriname is nu niet in staat de hoge buitenlandse schulden op eigen kracht terug te betalen, daarom moest deze regering voor hulp aankloppen bij het IMF. Laat de NDP een signaal geven aan de corruptelingen, om het gestolen geld van het volk terug te storten. Er is 10 jaar lang een beleid gevoerd, welk totaal onverantwoord was, waardoor we nu in een gigantische krater zijn beland.

De gerespecteerde econoom en bankier Chandi Jethu, heeft in het programma To The Point gezegd dat zonder de lening van IMF, Suriname hongersnood zou lijden. Hij kan zich niet voorstellen hoe iemand op het idee is gekomen om een olieput te verkopen. Je weet niet eens hoeveel de voorraad is, en dan wil je het voor een habbekrats verkopen. Volgens hem zijn de olieputten een Bonanza voor Suriname.

NDP-voorzitter Desi Bouterse zei tijdens de kranslegging bij het Monument van de Revolutie dat wij afstevenen naar de hel en de leiding van het land doet alsof haar neus bloedt. Bouterse: “op weg naar de hel kom je een groot bord tegen waarop staat ‘gooi alle hoop overboord”. Hij moet zich afvragen wie Suriname naar de hel heeft gebracht? Hij moet in de spiegel kijken en dan weet hij wie de persoon is.

Zo te zien is Bouterse naar de hel geweest daarom weet hij wat op het bord staat. Waarom heeft hij dan niet onder die tekst, de nieuwe tekst gezet: “Wij zijn niet bereid alle hoop overboord te gooien”. Als hij de nieuwe tekst geschreven had waren we vandaag in het paradijs, het Dubai van Misiekaba.

Volgens Bouterse is Suriname niet het 17e maar het 10e rijkste land. Het land is gezegend met natuurlijke hulpbronnen. Hij vraagt zich hoe het dan kan dat het volk in armoede leeft. Bouterse is vergeten dat hij en zijn consorten in 1998 geprobeerd hebben, Staatsolie voor een appel en een ei te verkopen. Het is nu duidelijk dat zijn blik nu gericht is op de olieputten, de Bonanza van Suriname.

Bouterse was met zijn NDP in de periode 1980-1987,1990-1991, 1996-2000 en 2010-2020 aan de macht en heeft Suriname werkelijk naar de hel gebracht. Iemand die de hoop nooit verloren heeft, is president Santokhi. Hij gelooft in onze Surinamers en de diaspora gemeenschap. Samen gaan we het land redden!

Idris Naipal