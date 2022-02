Minister Achaibersing: “Suriname ontkomt niet aan consequenties oorlog”

Suriname ontkomt niet aan de consequenties aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zo liet minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning optekenen tijdens de parlementsvergadering op donderdag 24 februar. Hij benadrukt dat Suriname ook last zal hebben van de gevolgen die vanwege de oorlog zullen ontstaan voor goederen en diensten. “Wij zullen daar ook last van hebben, wij ontkomen daar niet aan.”

De bewindsman voegt eraan toe dat Suriname voor wat dit betreft geen uitzondering is in de wereld. “Wij gaan daar ook een beetje last van hebben met name als het gaat om brandstofprijzen en mogelijk ook andere goederen”. De regeringsfunctionaris wijst in deze op de manier waarop brandstofprijzen in de wereld zich ontwikkelen.

Suriname is over het algemeen een importerend land als het gaat om brandstof. Minister Achaibersing: “Dus we moeten daar realistisch over zijn en rekening mee houden dat we ook we er ook last van kunnen krijgen.” De bewindsman doet een beroep op brandstofverbruikers om wat zuiniger te zijn en alternatieven te bekijken.

De regering zal daar waar mogelijk en met inachtneming van haar budgettaire mogelijkheden, nagaan hoe zij maatregelen zoveel mogelijk kan mitigeren alsook de negatieve impact van de situatie zoveel mogelijk kan beperken. “Maar tegelijkertijd zeg ik, houd er rekening mee dat het enige impact zal hebben”, aldus Achaibersing. Hij sluit zich aan bij de oproep van het parlement tot zelfwerkzaamheid.

De bewindsman meent dat wij in Suriname genoeg mogelijkheden hebben om creatiever te zijn en zaken op te vangen.