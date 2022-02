Bromfietsrace Lelydorp eindigt in ongeluk; 14-jarige geschept door auto

Een illegale bromfietsrace aan de Sumatraweg te Lelydorp is vrijdagavond rond 23.00 uur geëindigd in een ongeluk. Een 14-jarige bromfietser is tijdens het keren op de weg geschept door een personenauto.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is in bloedende toestand met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Hij is vanwege zijn leeftijd niet bevoegd om een bromfiets te besturen. In Suriname moeten bromfietsbestuurders tenminste 16 jaar oud zijn.

De bromfiets raakte aanzienlijk beschadigd, terwijl de auto zwaar gehavend is. De politie is ter plaatse bezig om de bescheiden van de bromfietsers te controleren. Op het moment van schrijven waren er reeds een aantal in beslag genomen.