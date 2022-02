Autobestuurder door militair op brom afgetuigd na verkeersongeval

Bij een verkeersongeval zaterdagmorgen waarbij een auto en een bromfiets betrokken waren, heeft de bromfietser die een militair bleek te zijn, de autobestuurder behoorlijk afgetuigd. Dit gebeurde op de hoek van de Indira Gandhi- en de Rahemalweg in Suriname.

Kort voor het ongeval reden beide bestuurders over de Rahemalweg gaande richting de Indira Gandhiweg. Gekomen op de bovenvermelde kruising sloegen beide personen naar links af. Daarbij kwam de militair die de bromfiets bestuurde op het wegdek te vallen.

De automobilist zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net, dat hij geen idee waardoor of hoe de bromfietser ten val is geraakt. Ik bracht mijn auto tot stilstand om te kijken wat er aan de hand was. De militair stond op en ging meteen verhaal halen bij de automobilist.

Hij mishandelde de man vreselijk met zijn vuisten. “Ik heb enorm veel pijn door de mishandeling”, vertelde de autobestuurder aan de redactie.

Hij is daarna door zijn werkgever naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor medische behandeling. De politie van De Nieuwe Grond heeft de aangifte terzake opgenomen. Aangezien het om een militair gaat wordt de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie.