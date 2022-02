Snelle actie politie resulteert in spoedige aanhouding gasbomdief

De Surinaamse politie heeft hedenochtend de 57-jarige verdachte Marlon P., op heterdaad betrapt, toen hij bezig was een gascilinder weg te nemen. Hij werd aan de Orchideestraat aangehouden met de buit in zijn bezit.

De benadeelde schrok wakker door gestommel. Zij stond op, keek naar buiten en zag een man die met haar gasbom er vandoor ging. De vrouw raakte in paniek en stuurde een chatbericht naar haar vriendin met het verzoek om de politie in te schakelen.

De ingeschakelde politie was snel ter plaatse en wist de verdachte in de directe omgeving in de kraag te vatten. Hij werd overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, is P. in verzekering gesteld.