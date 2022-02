Busje slaat over de kop en belandt in trens na lekke band

Dit busje is donderdag in de vooravond over de kop geslagen en in de trens beland langs de Oost-Westverbinding in Suriname. Het verkeersongeval vond plaats tussen plantage Sarah en Leasowes in het district Coronie.

Volgens verklaring van de bestuurder reed hij vanuit Nickerie richting Paramaribo. Het busje kreeg een lekke band waardoor hij de controle over het stuur verloor. Het voertuig sloeg over de kop en eindigde in de trens.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. De politie van Coronie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.