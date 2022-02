Auto rijdt EBS-mast kapot; oorzaak is raadsel volgens bestuurder

Avondklok of niet, elektriciteitsmasten van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) worden net als overdag ook in de avond uit het niets kapotgereden. De bestuurder van deze auto presteerde dit iets na middernacht aan de Brokopondolaan.

De automobilist reed over bovengenoemde weg richting de ‘L Hermitageweg. Ter hoogte van pand nummer 21 verloor hij door nog onbekende redenen de controle over het stuur en knalde tegen een EBS-mast. Door de slag brak die in tweeën.

Niemand raakte gewond. De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. De bestuurder gaf aan geen idee te hebben hoe hij de paal kon raken.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren. Technici van de EBS werden ook opgeroepen om de aangerichte schade te herstellen.