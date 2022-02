Verdachte in 26 kilo drugszaak vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs

De verdachte Jaswant J., die terzake drugssmokkel terecht stond, is woensdag vanwege gebrek aan bewijs integraal vrijgesproken. Hij wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn bij uitvoer van 26,879 gram cocaïne.

Op 25 juli 2020 werd de drugssmokkelaar Errol op Schiphol aangehouden met de bovenvermelde hoeveelheid drugs. Na zijn aanhouding in Nederland verklaarde Errol bij de politie, dat Jaswant hem de drugs had verstrekt en dat hij conform afspraak drie kilo zou uitvoeren. Hij beweerde door Jaswant van huis te zijn afgehaald en vervolgens afgezet op de luchthaven in Suriname. Zonder medeweten van Errol zou Jaswant twee koffers hebben afgegeven aan de bagageafdeling.

Na ruim een jaar werd via een rechtshulpverzoek het strafdossier opgestuurd voor het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname. In het belang van het onderzoek werd Jaswant toen in Suriname aangehouden. Errol kwam naderhand terug op zijn verklaringen en verklaarde dat hij de drugs niet van Jaswant had, maar van ene ‘Kleine’. Deze man wordt in aantal zaken gezocht.

De openbare aanklager heeft geen bewijs tegen de verdachte kunnen aanleveren. Zij gaf aan sterke vermoedens te hebben, maar geen bewijs en vroeg daarom vrijspraak voor de verdachte. Advocaat Chandra Algoe stelde in haar pleidooi dat zij vanaf het prille begin het OM er op heeft gewezen dat er gebrek is aan bewijs in deze zaak.

Los van het feit dat Errol terugkwam op zijn verklaringen, gaf de stiefdochter van Errol aan dat haar stiefvader op de dag van vertrek, door een creoolse man in een witte auto was opgehaald. Volgens Algoe is haar cliënt niet van creoolse afkomst is en geen auto bezit. Errol en Jaswant kenden elkaar wel en hadden af en toe telefonisch contact, waarbij over voetbal en groenteverkoop werd gesproken, daar Jaswant een groenteverkoper is.

Volgens de raadsvrouw is er nergens enig bewijs van betrokkenheid van haar cliënt. Ze merkte op dat de sleutels van de beide koffers met drugs bij Errol werden gevonden. Algoe wees er ook op dat de officier van justitie verwijst naar de Whatsapp berichten tussen Errol en Jaswant maar de tientallen telefoongesprekken op dag van vertrek tussen Errol en ‘Kleine’ buiten beschouwing laat.

Bovendien is niet gebleken dat Jaswant ooit een gesprek heeft gevoerd met de daadwerkelijke drugsverstrekker ‘Kleine’. Algoe merkte verder op dat haar cliënt ondanks gebrek aan bewijs vijf maanden onrechtmatig was aangehouden. De magistraat had geen andere keus dan de verdachte van de gehele tenlastelegging vrij te spreken.