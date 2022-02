Ook Utrecht biedt excuses voor slavernijverleden

In navolging van Amsterdam en Rotterdam biedt Utrecht woensdag excuses aan voor het slavernijverleden. Dat heeft de gemeente woensdag laten weten.

De gemeente gaat over tot die stap na onderzoek naar het slavernijverleden van de stad Utrecht. Daaruit bleek dat de rol van de stad in de slavernij aanzienlijk was schrijft NU.nl vanmorgen.

Het onderzoek naar de Utrechtse slavernijgeschiedenis werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De onderzoekers stellen dat de betrokkenheid van Utrecht bij de slavenhandel lang onzichtbaar is gebleven.

Bestuurders en handelslieden konden in relatieve anonimiteit profiteren van de slavernij door te investeren in beleggingsfondsen en andere, toen nieuwe financiële producten.