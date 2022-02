Handjevol ‘Weg met Chan’ demonstranten bij Surinaamse ambassade Den Haag

Een kleine groep Surinamers in Nederland heeft vanmiddag gedemonstreerd bij de ambassade van Suriname in Den Haag. Op live beelden is te zien dat het om nog geen 20 personen ging, die gehoor gaven aan een oproep tot protest onder de noemer ‘Weg met Chan’.

De demonstranten eisen het aftreden van de Surinaamse president Santokhi. Op de beelden, die live werden gestreamd door actievoerder Gregory Wijngart, is ook te zien dat er flink wat agenten voor het gebouw van de ambassade aanwezig waren.

In onderstaande filmpje noemt Wijngart de opkomst matig en kondigde aan dat er een petitie door mede actievoerders zuster Diana en Imi Dahoe (foto) zou worden aangeboden aan de ambassadeur van de Republiek Suriname.

De actievoerders waren met een bus vanaf de Bijlmer naar Den Haag gekomen. Onderaan dit bericht de oproep die eerder werd verspreid en de live video.