Dronken bestuurder ramt poort presidentieel paleis 

Een dronken automobilist ramde woensdagavond de poort van het presidentieel paleis in Suriname. Hij is ter ontnuchtering naar het politiebureau van Centrum overgebracht.

De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en rukte uit. Ter plaatse werd de autobestuurder, een Cubaan, aangetroffen die symptomen van dronkenschap vertoonde. Hij kon zijn rijbewijs en de vereiste bescheiden met betrekking tot het voertuig overleggen.

De politie schakelde een sleepdienst in om de auto weg te slepen. De schade aan de poort is beperkt gebleven, terwijl de auto aanzienlijk is beschadigd.