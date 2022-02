1 voor 12 zoekt hulp voor bouw woning moeder van zes

De Stichting 1 voor 12 in Suriname is naarstig op zoek naar hulp voor de bouw van een woning voor Natascha Bruinings. Zij is een alleenstaande moeder van zes kinderen en woont in het district Para. Het gezin leeft in zeer erbarmelijke situatie en de moeder zit zonder werk.

De voorzitter van 1 voor 12, Louis Vismale heeft gelet op de situatie van Bruinings, haar in dienst genomen bij de bakkerij van de stichting als interieurverzorgster. De stichting vraagt de gemeenschap in het bijzonder de ondernemers in Para en het districtscommissariaat Para om hulp om de woning te kunnen bouwen.

“Ik vraag alstublieft om hulp. God gaat u zegenen. In de avonds kan ik niet slapen, overdag ook niet, alles is gebroken. Ik was bezig met een huis, maar alles is duur geworden, ik kan niet doorgaan, alles is duur geworden en ik heb niemand die naast me staat om me te helpen. Ik vraag u alstublieft in de naam van Jezus om mij te helpen. Ik ben moeder van zes. Ik kan niet alle zes verzorgen en heb daarom twee aan mijn broer moeten geven. Ik ben niet de enige moeder die geen werk heeft of een kind afstaat, maar mij situatie is helemaal niet goed”, aldus een emotionele Bruinings.

Van donateur mevrouw Astrid ontving zij een levensmiddelenpakket en een enveloppe. 1 voor 12 heeft uit eigen kas SRD 5.000 ter beschikking gesteld voor de bouw van de woning. De stichting wil in de eerste week van maart starten met de bouw.