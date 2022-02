SK-vissersboot in beslag genomen op Marowijnerivier

De Surinaamse politie heeft dinsdagmiddag op de Marowijnerivier tijdens controle een SK-vissersboot, die voer zonder documenten, in beslag genomen. Bij onderzoek bleek dat de eigenaar van het vissersvaartuig niet in het bezit is van een vergunning, niet voorzien is van keuring en het staat ook niet ingeschreven. De naam van de boot is geverfd.

De politie arresteerde de kapitein en de overige vijf bemanningsleden. Zij werden allemaal overgebracht naar het bureau. Na verhoor werd de kapitein in verzekering gesteld en de vissers werden allemaal heengezonden. De kapitein is hoofdverantwoordelijk voor het vaartuig.

Het vaartuig met bijbehorende vangst is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie bepaald als de zaak buiten proces wordt afgehandeld middels het afdoen van een boete. Het onderzoek duurt voort.