Man met bandenpech beroofd van SRD 11.500

Een 29-jarige autobestuurder in Suriname, die met bandenpech langs de weg stond, is in de nacht van dinsdag op woensdag 23 februari beroofd aan de Watermolenstraat.

Kort voor de beroving had het slachtoffer een lekke band. Hij stapte uit zijn wagen toen een man hem vroeg als hij hulp nodig had. Gelijk daarna viel hij de automobilist aan met een scherp voorwerp. Onder bedreiging daarvan beroofde hij de benadeelde van zijn tas inhoudend SRD 11.500, een Nederlands rijbewijs en zonnebril.

De verdachte rende met medeneming van de buit richting Keizerstraat. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie van Centrum heeft de aangifte opgenomen. Het onderzoek duurt voort.