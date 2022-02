Brotherhood Security en RE/MAX lanceren veiligheid website

N.V. Brotherhood Security heeft samen met RE/MAX Suriname gemeend om veiligsuriname.sr te lanceren. Via de website kunnen burgers kijken in hoeverre hun woning genoeg beveiligd is. De launch is op woensdag 23 februari.

“De laatste tijd merken wij een extreme toename van criminaliteit met name woninginbraken, maar ook inbraken in bedrijven. Wij snappen het volkomen dat niet iedereen zich aan manbeveiliging, kan permitteren. De doorsnee burger alsook bedrijven kiezen daarom voor een redelijk alternatief voorbeeld een alarmaansluiting en een aansluiting van het alarm op de meldkamer. Na deze constatering hebben wij een tool ontwikkeld in de vorm van een website”, zegt Sandra Esseboom, Sales Director van N.V. Brotherhood Security aan Waterkant.Net.

Esseboom legt uit dat op de website er tiental vragen staan die betrekking hebben op hoe veilig de woning van een burger is. Het gaat om uiteenlopende vragen waarbij er wordt gevraagd of het pand voorzien is van een alarmsysteem, hoe is het slot van de deur, is er een keurmerk slot en zijn de kinderen gesitueerd. Allerlei zaken die te maken hebben met de veiligheid in en rondom het huis.

De tool is een interactie voor de website en die heeft een gelijknamige benaming als een initiatief veiligsuriname.sr. Dit geschiedt in coöperatie met RE/MAX, omdat het bedrijf als corebusiness woningen heeft en van N.V. Brotherhood Security te maken heeft met de beveiliging. “Als je die twee bij elkaar voegt krijgt je een product wat meer waarde heeft”, merkt de Sales Director op.

De bedoeling van de website is dat mensen breder moeten gaan nadenken, realiseren, beseffen en begrijpen over het fenomeen beveiliging. Hoe veilig is mijn huis en hoe kan ik mijn woning veilig maken. Wanneer mensen woningen kopen, bouwen of huren moet men goed nadenken over de veiligheid.

Op de website zijn er een tiental vragen die ingevuld moeten worden en na de beantwoording van de vragen wordt er gevraagd naar een e-mailadres. Na de verzending gaat de tool automatisch de antwoorden verifiëren en aan de hand van de punten die gescoord worden per vraag gaat de tool checken in hoeverre de woning genoeg beveiligd is of welke onderdelen van de woning genoeg veilig zijn. De tool geeft aan het eind per mail wat tips en tricks om de beveiliging in en rondom de woning te verbeteren. Er bestaat ook een optie om een beroep te doen op de makers van de website als het gaat om veiligheidsadviezen.

Esseboom: “De huidige pandemie heeft een effect op de economische veiligheid van personen, waarbij mensen hun banen verliezen en bedrijven hun omzetten. Een ding wat voor mensen veilig aanvoelt is het inkomen, want met dat inkomen is men in staat wat zij definiëren als hun leven te waarborgen. Men heeft behoefte aan dat stukje waarborg van hun leven. Als je het hebt over veiligheid dan heeft men het per definitie niet over een security guard die voor de deur staat. Dit is slechts een faciliteit. Wat men eigenlijk veilig wil stellen is zijn of haar leven. Middels de website zal getracht worden om burgers bewuster te laten kiezen om degelijk te investeren in hun leven dus in hun materiële en immateriële leven. Het leven bestaat uit drie aspecten namelijk: het emotioneel, fysiek en economisch veilig zijn”.