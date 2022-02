Weer passagier met vreemde valuta aangehouden op luchthaven

De politie in Suriname heeft vanmorgen weer een passagier met vreemde valuta in bezit, aangehouden op de internationale luchthaven Zanderij. Het zou dit keer gaan om een ondernemer die vanuit Miami naar Suriname reisde.

Maurits R. zou meer Amerikaanse dollars bij zich hebben, dan hij zou hebben aangegeven toen hij dinsdagmorgen met de vlucht aankwam. Vernomen wordt dat hij een bedrag net onder de 50.000 USD op de luchthaven had opgegeven. Bij controle bleek het bedrag echter meer dan 50.000 USD te zijn, waarvoor een vergunning nodig is.

Uit navraag van de redactie van Waterkant.Net bij de Deviezencommissie is gebleken dat men met een bedrag tot USD 10.000 of de tegenwaarde daarvan in andere valutasoorten vrij mag reizen, dus geen aangifte hoeft te doen.

Bedragen tussen de USD 10.000 en USD 50.000 of tegenwaarde in andere valutasoorten dient men middels een aangifteformulier op de luchthaven op te geven. Om te reizen met een bedrag boven de USD 50.000 is er toestemming van de Deviezencommissie nodig. Dit gaat gepaard met een G-uitvoerformulier waarover bepaalde kosten moeten worden betaald.

In dit geval kon R., geen stukken overleggen, waarbij het geld in beslag is genomen. Hangende het onderzoek is de ondernemer in verzekering gesteld terzake overtreding van de Deviezenwet.