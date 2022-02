Vrouw en kindje op bromfiets gewond na aanrijding

Bij een aanrijding tussen een bromfiets en een auto maandagmiddag, zijn een vrouw en een kindje gewond geraakt en met de ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Ze zaten beiden op de brom.

Het verkeersongeval vond rond 17.10u plaats op de Nieuw Weergevondenweg in Suriname. Zowel de bromfietser als de automobilist reden in dezelfde richting over voornoemde weg, gaande richting de Magentakanaalweg.

De autobestuurder sloeg op een gegeven moment linksaf naar een inrit van een winkel, maar lette niet op de aankomende brom. Het gevolg was een botsing waarbij de bromfiets tegen een stilstaande auto ‘vloog’.

De bestuurster van de brom en het kindje raakten gewond, waarna er een ambulance voor hen werd ingeschakeld. De beschadigde bromfiets is weggesleept door de sleepdienst. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.