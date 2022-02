Vijf verdachten gearresteerd na diefstal van buitenboordmotoren te Albina

De recherche van Kapitale Delicten heeft afgelopen weekend in totaal vijf verdachten in Suriname ingerekend. Zij worden ervan verdacht een aantal buitenboordmotoren in Albina te hebben ontvreemd.

De politie van Albina nam een aangifte van diefstal van een aantal buitenboordmotoren op en droeg het onderzoek over aan Kapitale Delicten. Na goed speurwerk arresteerde de politie de 50-jarige potentiële heler, M.D.

Hij werd vrijdag opgespoord en aangehouden. Bij hem werden drie buitenboordmotoren aangetroffen en in beslag genomen die van diefstal afkomstig zijn.

Terwijl de politie de heler verhoorde, belde één van de verkopers hem op. Ze maakten een afspraak om elkaar te ontmoeten voor verkoop van een andere buitenboordmotor. Ze zouden elkaar in de stad ontmoeten.

De Surinaamse politie werkte deze informatie uit die uiteindelijk resulteerde in de aanhouding van nog vier verdachten. Bij hen in de auto werd een buitenboordmotor aangetroffen en in beslag genomen.

Het gaat in deze om de verdachten K.V. (27)., L.R.(32), P.D.(32) en L.L. Hangende het onderzoek blijft het vijftal in arrest. In totaal nam de politie vier buitenboordmotoren in beslag.