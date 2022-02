Nederlandse Politiebond luidt alarm over georganiseerde misdaad Suriname

Volgens de Nederlandse Politiebond (NPB) dreigt Suriname ten prooi te vallen aan de georganiseerde misdaad. Dat zegt voorzitter Jan Struis die begin deze maand een bezoek aan Suriname bracht (foto). De NPB heeft hierover een noodbrief gestuurd naar premier Mark Rutte en de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid.

De NPB-voorzitter is van mening dat Nederland nu moet investeren in Suriname. Als dat niet gebeurd zal de georganiseerde misdaad zich stevig wortelen in het land. “Suriname staat op een belangrijk kruispunt. Of de democratie en rechtsstaat krijgen een belangrijke impuls, of de georganiseerde misdaad wortelt zich verder in de democratie”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

In dit uitgebreid artikel wordt door de krant opgesomd wat de problemen zijn in Suriname. Zo blijkt dat misdaadorganisaties uit Nederland stevige banden hebben met de georganiseerde misdaad in Suriname, met name op het gebied van drugssmokkel en witwassen.