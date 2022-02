Jaloerse man slaat echtgenote bont en blauw 

De 59-jarige Ronny B. heeft zijn echtgenote, die na jaren met vakantie in Suriname bij hem vertoeft, zondagavond geslagen met als gevolg dat zij blauwe plekken over haar lichaam heeft overgehouden.

De man zou zijn vrouw uit jaloezie hebben mishandeld. De politie van Geyersvlijt heeft hem maandag, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

De echtgenote was zondag op stap met haar neefje en haar 6-jarige kleindochter. Ze kwamen laat thuis aan, waarbij haar man rekenschap vroeg. Hij liet de vrouw niet binnen in huis, waardoor ze aangaf geen andere keus meer te hebben dan de nacht thuis bij haar nicht door te brengen.

Dit viel niet in goede aarde bij Ronny, waarna hij zijn vrouw slagen met zijn vuist toebracht. De 6-jarige kleindochter die dit alles zag gebeuren, probeerde haar oma te beschermen. De man duwde het kind weg, waardoor ze tegen een tafel aankwam.

Uiteindelijk schakelde het slachtoffer de politie in. Ronny werd door de ter plaatse verschenen agenten overgebracht naar het bureau. Volgens de aangeefster waren zij en haar man jaren gescheiden. Haar echtgenoot was vreselijk jaloers en mishandelde haar vaker.

In 2017 hertrouwde zij met hem. Sindsdien woont zij in Nederland. Ze is na vier jaren samen met haar kleindochter met vakantie naar Suriname gekomen en wederom slachtoffer geworden van haar jaloerse man.

Hangende het onderzoek blijft Ronny in arrest.