Ook dit jaar geen Avondvierdaagse in Suriname

Ondanks de dalende lijn van de vijfde coronagolf in Suriname, gaat de Avondvierdaagse wandelmars (AVD) in Paramaribo dit jaar voor de derde keer op rij niet door.

Dat laat Purcy Olivieira, voorzitter van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS), die de Avondvierdaagse Wandelmars organiseert, via de Surinaamse media weten. “We kiezen voor de algehele volksgezondheid”, benadrukt hij.

De laatste AVD werd in 2019 gehouden. Het was de 55ste editie en vond plaats van 24 tot en met 27 april. Het thema was ‘55 yari W’e waka kba!’. De AVD, die elk jaar in de maand april in de paasvakantie wordt georganiseerd, is het sportevenement met het grootste publiek.