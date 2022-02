Inhalende automobilist veroorzaakt aanrijding; benadeelde in goot

In Suriname is de bestuurder van deze auto maandag aan het eind van de middag van de weg geraakt en in een goot terecht gekomen. Dit gebeurde nadat een andere automobilist hem inhaalde en hem daarbij raakte.

Beide voertuigen reden over de Mohamed Rashied Pierkhanweg (Verlengde Nieuw Weergevondenweg) richting de Bomaweg, toen het ter hoogte van nummer 550 mis ging.

De veroorzaker reedt in een donker gelakt voertuig en wilde de benadeelde inhalen. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder tijdens de inhaalactie het grijs gelakt voertuig, waardoor deze van de weg raakte en in de goot terecht kwam.

Bij het verkeersongeval raakte niemand gewond. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.

Het voertuig van de veroorzaker die de benadeelde bij het inhalen raakte: