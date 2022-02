Gemaskerde en gewapende rovers plegen woningoverval op klaarlichte dag

Vier gemaskerde en gewapende criminelen hebben maandagmorgen op klaarlichte dag, een roofoverval gepleegd bij een woning van een ondernemer aan de Manfowroestraat. Daarbij werden twee arbeiders overvallen.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de 47-jarige eigenaar M.B., dat hij ten tijde van de overval niet thuis was. Wat hij van de arbeiders vernam is dat er omstreeks 11.15u een voertuig voor de woning stopte. Vier gemaskerde en gewapende mannen stapten uit de auto en renden het erf op.

De vijfde verdachte was de bestuurder. Hij bleef achter in de auto.

Beide arbeiders zaten in de garage toen zij werden overrompeld en beroofd. De woning stond open waarbij de daders haast alle vertrekken overhoop haalden. Ze sloegen de slaapkamerdeur van M.B., die op slot was kapot en namen daaruit twee waardevolle horloges en een box van het beveiligingssysteem mee.

Ook een mobiele telefoon van een van de arbeiders is buitgemaakt. Na de daad verlieten de rovers de plaats met de gereedstaande auto. De politie van Geyersvlijt heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.