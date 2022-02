Ruzie tussen broers eindigt in steekpartij 

Bij een vechtpartij tussen twee broers in Suriname, heeft de ene de andere ernstig verwond met een scherp voorwerp. Ten gevolge van de opgelopen verwondingen liep het slachtoffer een klaplong op, daar één van de steken zijn longen raakte. Dit gebeurde zondagochtend rond 03.00u aan de Henry Fernandesweg.

Na de melding ging de politie van Kwatta naar de Spoedeisende Hulp. Bij onderzoek bleek dat het latere slachtoffer V.G. (31) ruzie kreeg met diens echtgenote. Zijn broer Bolly die ook erbij was bemoeide zich met de ruzie, waardoor beide broers slaags raakten.

Bolly pakte op een bepaald moment een scherp voorwerp en bracht V.G. daarmee drie steken toe. Één van de steken raakte zijn longen. Het slachtoffer werd met alle spoed naar de Spoedeisende Hulp (SEH) afgevoerd, waarna hij ter observatie in het ziekenhuis is opgenomen.

Vanwege de opgelopen verwondingen is het slachtoffer doorverwezen naar een chirurg. Hij was wel aanspreekbaar. Van Bolly ontbrak elk spoor. Hij had de plaats voor de komst van de Surinaamse politie verlaten. Aan zijn opsporing en aanhouding wordt gewerkt.