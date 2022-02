Politie herkent man die tas uit auto steelt op camerabeelden

Een 27-jarige man is afgelopen vrijdag gearresteerd door de politie van Uitvlugt, wegens diefstal uit een voertuig. De verdachte Reynold K., maakte op dinsdag 8 februari een tas buit, uit een auto aan de Onoribolaan in Suriname.

De benadeelde was op bezoek bij familie en liet de tas, met daarin 4.400 euro, 2.000 SRD en belangrijke documenten, achter in de auto die niet op slot was.

De verdachte, die met een zwart gelakte Toyota Vitz ter plaatse was, pakte de tas uit de auto en reed weg. Hij had niet door dat zijn strafbare daad vastgelegd was met een beveiligingscamera. Op basis van de beelden herkende de politie hem.

Het lukte agenten om de verdachte op zijn woonadres op te sporen en aan te houden. Bij zijn aanhouding gaf Reynold volmondig toe dat hij de diefstal had gepleegd. De buitgemaakte documenten zijn op aanwijzing van hem teruggevonden.

Hangende het onderzoek blijft de verdachte in arrest.