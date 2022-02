VIDEO: Buschauffeur die geparkeerde auto aanreed en doorreed aangehouden

Een buschauffeur die tegen een geparkeerd voertuig knalde en daarna doorreed, is door de Surinaamse politie opgespoord en na drie weken aangehouden. Een filmpje is onderaan te zien.

Op maandag 31 januari reed buschauffeur P.B. over de Hirasinghstraat waarbij hij een zwart gelakt voertuig, dat langs de weg stond geparkeerd, heeft geramd. Na de aanrijding reed P.B. door.

Het lukte de politie van Verkeersunit Regio Paramaribo om de veroorzaker afgelopen donderdag te Ondro Bong in Paramaribo aan te houden. De buschauffeur verklaarde dat hij de volgende dag na de aanrijding zich aanmeldde op politiebureau Nieuwe Haven.

Hij is inderdaad geweest maar gaf nimmer door dat hij na de aanrijding was doorgereden. Na goed speurwerk van de politie is hij gisteren aangehouden.

Het Openbaar Ministerie in Suriname beslist over zijn lot. Filmpje van de botsing: