Ongewapende straatrovers rukken tas Braziliaanse vrouw weg

Een 37-jarige Braziliaanse vrouw in Suriname kreeg vrijdagavond de schrik van haar leven, toen zij plotseling door twee criminelen werd overvallen en beroofd van haar tas. Dit gebeurde op de hoek van de Masonstraat en de Tourtonnelaan in Paramaribo.

Het slachtoffer liep over de bovenvermelde hoek, toen het duo vrij plotseling de tas van de vrouw wegrukte. Na hun snode daad renden beiden in de richting van de Mahonylaan. Volgens het slachtoffer waren de straatrovers ongewapend en waren ze in het zwart gekleed.

De buit betreft een damestas inhoudend een mobiele telefoon, een paspoort en huissleutels. Het slachtoffer liep geen letsel op. De politie van Geyersvlijt was ingeschakeld voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.