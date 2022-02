Nierstichting regelt internet toegang voor dialyserende patiënten

De Nierstichting Suriname (NSS) heeft gezorgd voor internet toegang voor dialyserende patiënten in de dialysecentra. De stichting hoopt dat de dialyseomgeving hierdoor aangenamer is voor de patiënten.

Dialyse patiënten zitten gemiddeld 3 keer per week 4 uren in de dialysestoel, dat is 12 uren per week, 48 uur per maand. De enige afleiding hierbij is het lezen van een boek of informatie tot zich nemen/communiceren via social media.

Hierbij is wel internetverbinding vereist, waarvan geruime tijd geen sprake was in de dialysecentra NNC 1 en NCC 2 waar totaal ongeveer 250 patiënten worden gedialyseerd.

Op verzoek van de patiënten heeft NSS de kosten van infrastructuur (accesspoints) in NNC-1 bekostigd zodat het bereik overal in het centrum optimaal is. Het project wordt thans uitgebreid naar NNC-2. De internetverbinding wordt door het NNC bekostigd.