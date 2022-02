Binnenkort wettelijke erkenning Surinaamse traditionele geneeskunde

In Suriname is gisteren de stuurgroep ontwikkelingen traditionele medische systemen geïnstalleerd. De eerste taak van de stuurgroep is om de wettelijke erkenning van de Surinaamse traditionele geneeskunde voor te bereiden.

De installatie vond plaats door de Surinaamse president Santokhi die heeft aangegeven dat de traditionele geneeskunde getransformeerd kan worden naar een volwaardige industrie, een medische systemenindustrie met de Surinaamse traditie als fundament.

Hierbij moet gedacht worden aan medicinale plantenkenners, verzamelaars van de in het Surinaamse oerwoud groeiende medicinale planten en plantdelen, telers en verwerkers van medicinale planten en plantdelen, verpakkers, distributeurs, apotheken en andere verkopers.

Het staatshoofd heeft benadrukt dat de Surinaamse multiculturele traditionele geneeskunde enorm rijk is. “Rijk aan, gezamenlijke kennis en kunde, die een belangrijke intellectuele bron is”, stelt de regeringsleider vast.

(Tekst loopt door onder foto)

De vergadering bij de installatie van de stuurgroep.

Om te werken naar de wettelijke erkenning, zullen er verschillende samenwerkingsverbanden moeten worden aangegaan met de bestaande dienstverleners in deze sector. De voorzitter van de werkgroep, Steve Silos, geeft aan dat er samengewerkt zal worden met alle organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de traditionele geneeskunde in Suriname.

“Hoe meer hersenen zich bezighouden met een onderwerp, hoe beter het resultaat is van de gezamenlijk bedachte oplossing, in plaats van een persoon”, benadrukt Silos.

“Economisch gezien kan de traditionele geneeskunde een heel belangrijke pijler worden voor de financieel economische situatie van het land en het is een groene manier van ontwikkeling”, aldus professor Max Huisden die in de stuurgroep zit.