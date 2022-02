VIDEO: Surinamers in Nederland en osodresi tegen corona

Vandaag op Suriname.NL: een uitgebreide reportage over Surinamers in Nederland en corona en dan met name de verschillende populaire huismiddelen die mensen gebruiken tegen COVID-19.

Veel Nederlanders met een Surinaamse achtergrond laten zich niet vaccineren tegen corona. “Het werkt toch niet, je weet niet wat je ingespoten krijgt en het gaat je vruchtbaarheid aantasten.” Dat zijn reacties die je veel hoort. Anderen zweren bij gezond eten, sporten of een ‘osodresi’.

In Nederland zijn de corona-regels inmiddels versoepeld, maar waakzaamheid blijft geboden. Dat vindt althans de Stichting Fos’ten die het initiatief nam om een reportage te laten maken over Surinamers en corona.

In het filmpje dat hieronder te zien is, komen verschillende mensen aan het woord: een arts, iemand die een behandeling geeft tegen corona, mensen op de markt en mensen van het Covid Urgent Team dat vindt dat je wel overwogen keuzes moet maken: