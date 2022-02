Platform Golden Future voor en door startende ondernemers

Het Platform Golden Future is een organisatie voor en door jonge startende ondernemers, waarbij de leden van toegevoegde waarde kunnen zijn voor elkaar. Met de lancering van dit platform, welke op donderdag 17 februari plaatsvond in Courtyard by Marriott, zal ondernemerschap binnen de jongeren gestimuleerd worden. Jonge startende ondernemers mogen zich via de website www.goldenfuturesuriname.com aanmelden om verder begeleid te worden.

De voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, die de opening van de website verrichtte, juicht het initiatief van deze jonge ondernemers toe. Hij merkte op dat ondanks Suriname momenteel in een crisis is, jonge mensen toch hebben gedurfd groot te dromen. De bewindsman merkt een tendens van jongeren die willen ondernemen en beveelt de relatie met de overheid aan, die de steun aan het platform heeft toegezegd.

De organisatie telt 10 leden, allen jonge ondernemers, met als voorzitter Genevieve Simson. De leden hebben kennis van de vele problemen waarmee men te kampen heeft bij het ondernemen en willen middels dit forum startende jonge ondernemers helpen.

“Golden Future is een platform waar je zelf bepaalt wat je eruit haalt en waarin je je tijd investeert. Een plek waar entrepreneurs kunnen groeien en kunnen samenwerken. Aan de andere kant zorgt dit ervoor dat dit platform een netwerk is met een grote differentiatie in profielen en leermogelijkheden. Zowel iemand die meer focus heeft voor sociaal engagement als zij die meer business georiënteerd zijn vinden hun plaats bij dit platform”, geeft voorzitter Simson aan.

Het platform biedt jonge ondernemers de gelegenheid om Suriname te laten zien dat men voordeel aan kan hebben, bij het inzetten van jonge ondernemers. Om je als lid aan te melden, dien je ondernemingsgezind te zijn, en het hart op de juiste plek te hebben om jezelf verder te ontwikkelen. Hierbij hoort ook het verlangen naar een breed netwerk van vrienden en leuke belevingen en ervaringen.

De doelen die Golden Future beoogd, zijn onder andere de gezonde groei van jonge ondernemingen in Suriname binnen drie tot vijf jaar, financieel gezonde ondernemingen en de uitbreiding van het netwerk voor de ondernemers. Verder zijn kennisuitbreiding en economische groei in Suriname ook belangrijke elementen waarnaar de organisatie streeft.

Het is nu de bedoeling dat er gesproken zal worden met andere verenigingen, het bedrijfsleven en de overheid. Simson zegt dat het uiteindelijk erom gaat dat ondernemers hun passie en vaardigheden gebruiken om te kunnen verdienen. De eerste sessie van dit platform zal plaatsvinden van 12 tot en met 20 maart 2022.