Mexico verplettert Surinaamse vrouwenvoetbalselectie met 9-0

Mexico heeft donderdagavond de vrouwenvoetbalselectie van Suriname een enorm pak slaag gegeven. In Mexico gingen de Surinaamse dames met 9-0 ten onder bij de start van de pre-WK-kwalificatiewedstrijden.

Voor het eerst werden diaspora spelers opgesteld in een officiële interland van de Surinaamse vrouwenselectie. Ondanks de versterking had Suriname niets in de melk te brokkelen.

Suriname zit samen met Mexico, Puerto Rico, Anguilla en Antigua en Barbuda in groep A. Dinsdag speelt Suriname thuis tegen Anguilla.

De wedstrijd is hier terug te zien. Bekijk hieronder een samenvatting van de doelpunten.