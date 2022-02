Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden bij Datsun Suriname aan de Wagenwegstraat. Er zou meer dan SRD 300.000,- en USD 30.000,- buitgemaakt zijn.

Vernomen wordt dat het geld in een kast was bewaard. De daders zijn via het dak het pand binnengedrongen. De inbraak werd vanmorgen ontdekt en gelijk daarna werd de politie in kennis gesteld.

De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.